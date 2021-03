Katia Ricciarelli, chi è: età, altezza, peso, carriera e vita privata

Katia Ricciarelli è un soprano e attrice italiana. Ex moglie di Pippo Baudo, la Ricciarelli è una cantante lirica di fama internazionale e si è esibita nei teatri più importanti del mondo.

Katia Ricciarelli, chi è

Nome: Katia Ricciarelli

Età: 75 anni

Data di nascita: 16 gennaio 1946

Luogo di nascita: Rovigo

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 170 cm

Peso: 67 Kg circa

Professione: soprano e attrice

Katia Ricciarelli, carriera

Katia Ricciarelli è nata in una famiglia modesta. Il padre ha abbandonato la casa per arruolarsi come volontario nella campagna russa e la madre ha dovuto crescere da sola le tre figlie. Fin da piccola ha dimostrato subito un enorme interesse per il canto lirico. Dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, l’artista ha debuttato nel 1969 a Mantova con La bohème.

Nel 1971 arriva il successo grazie alla vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il corsaro. Ha calcato i maggiori palcoscenici del mondo: dal Lyric Opera di Chicago al Teatro alla Scala, dal Royal Opera House di Londra al Metropolitan Opera di New York. Intorno al 2002 è cominciata la carriera di attrice in film Tv, fiction e film d’autore. È stata diretta da registi del calibro di Pupi Avati e Carlo Mazzacurati.

Katia Ricciarelli, vita privata

Katia Ricciarelli è stata a lungo legata sentimentalmente al tenore José Carreras. Il 18 gennaio 1986 ha sposato il famoso conduttore televisivo Pippo Baudo da cui si è separata nel 2004.