Ornella Muti, il drammatico annuncio a Domenica In

Ornella Muti è un’attrice italiana fra le più amate in Italia. Di recente è stata ospite nella trasmissione di Mara Venier Domenica In su Rai1. Collegata da casa l’attrice romana ha dichiarato pubblicamente che Nike, sua figlia, era infetta al Covid-19.

La Muti, poi, ha confidato alla padrona di casa quanto fosse stressata emotivamente e in apprensione per la figlia. “Questa è una situazione che terrorizza, sono spaventata e non mi va più di vivere così” ha detto l’artista, riferendosi alla malattia. “Ho paura per i miei figli e non poterla raggiungere è un grande dolore per me”.