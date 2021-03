Rosalinda Cannavò è fidanzata con Andrea Zenga? La verità…

Rosalinda Cannavò, ex concorrente de Il Grande Fratello Vip, è fidanzata con Andrea Zenga? La risposta è affermativa.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, un amore nato nella casa del Grande Fratello Vip

Rosalinda Cannavò, che nel periodo passato nella Casa ha deciso di non utilizzare più il nome d’arte Adua del Vesco, è fidanzata con Andrea Zenga.

Lui, classe 1993, è figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga e della prima moglie Roberta Termali. La coppia ha avuto anche un altro figlio, Niccolò.

La coppia Zenga-Cannavò è nata dopo la fine della storia tra l’attrice e l’ex Giuliano Condorelli.

Oggi come oggi, i due ex concorrenti della Casa di Cinecittà convivono e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero partecipare a Temptation Island, reality di cui il figlio dell’ex portiere è stato concorrente con la ex Alessandra Sgolastra.

Nel frattempo, si parla di loro in tantissimi salotti tv soprattutto per via dell’amicizia tra la Cannavò e Dayane Mello, nata della casa e, dopo diversi contrasti, caratterizzata oggi solo da qualche scambio di messaggi, come ricordato dalla modella brasiliana, che ha anche specificato che, a suo avviso, tra l’attrice e Zenga non ci sarebbe chimica.