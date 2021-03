Sabrina Ferilli ha figli? Ecco chi sono

Sabrina Ferilli ha figli? Sono tantissime le persone che si fanno domande sulla vita privata della bella attrice romana. La Ferilli, protagonista della fiction Svegliati Amore Mio, non ha figli. Lei stessa, sposata con Flavio Cattaneo, ha spiegato come mai non è diventata madre.

Perché Sabrina Ferilli non ha figli?

Sabrina Ferilli ha spiegato perché non è diventata madre nel corso di un’intervista al quotidiano La Stampa. Ecco le sue parole su questa delicatissima tematica:

Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata.

L’attrice, come già detto, è sposata con il manager Flavio Cattaneo, divenuto suo marito nel 2011. La coppia, legata dai primi anni 2000, ha detto sì nel corso di una cerimonia celebrata in gran segreto a Parigi.

Per entrambi si è trattato del secondo matrimonio: Sabrina Ferilli è stata infatti sposata in prime nozze con Andrea Perone, mentre Cattaneo con Cristina Goi, dalla quale ha avuto due figli.