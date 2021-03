Svegliati amore mio: cast, trama e quante puntate

Svegliati Amore Mio è la mini serie che va in onda per la prima volta stasera. Scopriamo tutti i dettagli sul cast, sulla trama e sul numero delle puntate.

Cast

Sabrina Ferilli: Nanà Santoro

Ramona: Iaia Forte

Sergio: Ettore Bassi

Sara: Caterina Sbaraglia

Mimmo Giuliani: Francesco Arca

Manuela Placido: Veruska Rossi

Paolo Torelli: Paolo Giammarelli

Stefano Roversi: Francesco Venditti

Luisa: Luisiana Zanella

Lorenzo: Antonio Avella

Maddalena: Francesca Antonelli

Antonio: Manuel d’Amario

Gianna: Catena Fiorello, che debutta in una fiction

Francesca: Alice Venditti

Rosi: Maria Vittoria Casarotti Todeschini

Ettore Tagliabue: Massimo Popolizio

Pietro: Fabrizio Sabatucci

Dini: Enzo Casertano

Vanni: Bruno Torrisi

Trama

La fiction, diretta da Ricky Tognazzi, racconta la storia di Nanà Santoro, sposata con Sergio, che lavora come operaio alla Ghisal. La vita della coppia cambia radicalmente quando la loro figlia Sara, durante una gara di nuoto, rischia di affogare per via di un malore. Nanà e Sergio scoprono che la bambina ha la leucemia.

La protagonista della fiction interpretata da Sabrina Ferilli comincia, con l’aiuto di altre madri che vivono situazioni simili alla sua, a indagare sugli effetti delle polvere sottilli emesse dalla Ghisal, ovviamente con il rischio che suo marito perda il lavoro.

Nel frattempo, torna in Italia Mimmo, ex fiamma di Nanà. L’uomo, interpretato da Francesco Arca, non ha mai dimenticato la ex ed è pronto sia ad aiutarla, sia a giocare un vero e proprio tiro mancino a Sergio, che ha perfettamente capito i suoi sentimenti nei confronti della donna che ha amato in passato.