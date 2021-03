Andrea Cerioli, chi è: età, altezza e fidanzata

Andrea Cerioli è il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui e sulla sua carriera.

Chi è Andrea Cerioli

Nome: Andrea

Andrea Cognome : Cerioli

: Cerioli Data di nascita: 22 maggio 1989

22 maggio 1989 Luogo di nascita : San Lazzaro di Savena (Bologna)

: San Lazzaro di Savena (Bologna) Profilo Instagram : @iamandreacerioli

: @iamandreacerioli Segno zodiacale: Gemelli

Andrea Cerioli è un celebre influencer e personaggio televisivo. Inquilino della Casa del GF nel 2014, ha poi partecipato a Uomini & Donne come tronista, uscendo dal programma con Valentina Rapisarda. I due rimangono assieme due anni. Successivamente, lui ha una storia con Zoe Cristofoli.

Andrea Cerioli è tornato a Uomini & Donne una seconda volta, sempre in qualità di tronista. In questo caso, è uscito dal progamma scegliendo, nel gennaio 2019, Arianna Cirrincione. Dopo di lui, sul trono più famoso della tv italiana si è seduto Andrea Zelletta che, come ben sanno i fan del programma di Maria De Filippi, ha scelto Natalia Paragoni, attualmente al suo fianco.

Altezza

Andrea Cerioli, che ha attualmente 31 anni e ne compirà 32 a breve, è alto 1,83.

Fidanzata

Andrea Cerioli è fidanzato con Arianna Cirrincione, da lui scelta alla fine della seconda esperienza a Uomini & Donne. Cosa sappiamo di lei? Che è nata a Genova il 5 aprile 1995 (indi ha quasi 26 anni).

Amante del calcio e tifosa della Sampdoria, è molto legata al fratello Andrea, che ha un tatuaggio dedicato a lei.

Come già detto, la Cirrincione ha conosciuto Cerioli – che è stato anche tentatore a Temptation Island – durante Uomini & Donne ed è subito andata a vivere con lui, trasferendosi a Bologna.

Nonostante alcuni crisi, i due sono ancora insieme e, come rivelato da Andrea Cerioli nel corso di una recente intervista, tra le tante cose che vorrebbero fare in futuro rientra il matrimonio. L’influencer ha specificato che, tra lui e la fidanzata, capita più frequentemente che si parli di figli, che lui considera “una cosa meravigliosa”.