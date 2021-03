Andrea Cerioli, te lo ricordi a Temptation Island?

Andrea Cerioli, attuale nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, ha un passato importante nei programmi Mediaset.

Tronista due volte a Uomini e Donne – nel corso della prima partecipazione è uscito con Valentina Rapisarda mentre nella seconda ha lasciato la trasmissione con l’attuale fidanzata Arianna Cirrincione, con la quale convive a Bologna.

Andrea Cerioli ai tempi di Temptation Island Vip: il corteggiamento ad Alessandra Sgolastra

Ai tempi di Temptation Island Vip, Andrea Cerioli ha corteggiato Alessandra Sgolastra, che ha partecipato nel 2018 all’adventure game con l’ex fidanzato Andrea Zenga, attualmente fidanzato con Rosalinda Cannavò, conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e, oggi come oggi, Andrea Cerioli è fidanzatissimo con Arianna Cirrincione. Lui e l’influencer di Genova, che compirà tra poco 26 anni, convivono a Bologna e, a inizio 2021, sono finiti al centro di un gossip relativo a una presunta gravidanza della Cirrincione.

Tutto è partito da un romantico post che Cerioli ha dedicato alla fidanzata e commentato da Pietro Tartaglione, compagno di Rosa Perrotta e altro ex di Uomini & Donne, con la frase “Ti aspetto nella papi gang”.

La gravidanza è stata smentita: per ora, Andrea Cerioli e la Cirrincione non aspettano un bambino. I due influencer si godonno il loro amore, arrivato, per il neo naufrago dell’Isola dei Famosi, dopo le storie con Valentina Rapisarda e Zoe Crisfofoli.