Brando Giorgi, chi è la moglie?

Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Attore di fiction come Vivere e Cento Vetrine, è sposato con Daniela Battizocco. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Daniela Battizocco

Nome: Daniela

Daniela Cognome : Battizocco

: Battizocco Data di nascita : 6 agosto 1970

: 6 agosto 1970 Luogo di nascita : Bolzano

: Bolzano Segno zodiacale: Leone

Leone Profilo Instagram: @dani.bat_

Daniela Battizocco è una celebre attrice che ha attualmente 50 anni e ne compirà 51 in estate. Nel suo percorso formativo figura lo studio presso alcune delle più importanti realtà nazionali, come per esempio la scuola di teatro La Scaletta di Roma.

Nel corso della sua carriera, ha fatto parte del cast di diverse fiction. Tra queste è possibile citare Vivere, soap dove ha recitato anche il marito, ma anche A un Passo dal Cielo e Un Medico in Famiglia (ottava stagione).

Degna di nota è anche la sua esperienza in tv. Tra le tappe in questione è possibile citare la co-conduzione di Sette per Uno, programma andato in onda su Rai 1 nel 2000. Un’altra tappa importante nell’ambito della carriera di Daniela Battizocco è la presenza nello studio di Domenica In e di Tappeto Volante come cantante del gruppo 6 Come 6.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare le tappe della carriera della moglie di Brando Giorgi. La Battizocco, infatti, ha lavorato anche a teatro. Nel 2007 è salita sul palcoscenico per Tra Lui e Lei, mentre nei due anni precedenti ha fatto parte del cast del recital Vivere sul Lago di Como. Importante è anche l’esperienza in spot di diversi brand attivi nel mondo della bellezza. Sposata con Brando Giorgi dal 2013, ha con lui due figli, Niccolò e Camilla.