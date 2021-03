Ecco chi è Roberto Battiston, il fisico di fama mondiale

Roberto Battiston è un fisico di fama mondiale. Uno fra i più grandi esperti di raggi cosmici, è specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle elementari.

Nel corso di più di 30 anni di attività, ha fatto ricerche in team internazionali, per le quali ha contribuito, con ruoli di enorme responsabilità, allo sviluppo di rivelatori innovativi basati su tecnologie avanzate. Si è occupato sia di fisica sperimentale delle interazioni fondamentali con gli acceleratori sia di tecnologia spaziale.

Roberto Battiston, biografia

Nato a Trento l’11 agosto 1956, Roberto Battiston può vantare una lunga e autorevole carriera accademica e scientifica, iniziata poco dopo la laurea con lode in Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1979 e il dottorato conseguito all’École Normale Supérieure di Parigi.

La sua carriera è ricca di riconoscimenti internazionali. Tra i più importanti: Commendatore della Repubblica Italiana, la Legion d’Onore, il Premio Vladimir Syromyatnikov, il Premio Lacchini ed il Premio Space Economy. Dal 2014 al 2018 ha presediuto l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). E’ il secondo italiano ad essere stato ammesso nella Hall of Fame dell’ International Astronautical Federation.

Roberto Battiston, lavoro

È senza dubbio uno fra i personaggi più influenti dell’astronautica internazionale, Battiston si è occupato anche di divulgazione. Per 8 anni ha curato una rubrica sul mensile Le Scienze. Oggi è editorialista per La Stampa, L’Adige e La Repubblica.

Ha firmato oltre 460 articoli pubblicati su riviste internazionali, è stato invitato a molte conferenze, festival e convention con interventi relativi a fisica, astronomia, esplorazione spaziale, Space Economy.

Come scrittore ha pubblicato molti libri. Fra gli altri: La meccanica quantistica. Spiegata a chi non ne sa nulla (per Castelvecchi Editore, 2018); Fare Spazio, I miei anni all’ Agenzia Spaziale Italiana (pubblicato da La Nave di Teseo, 2019); La matematica del virus (edito da Castelvecchi, 2020) e La prima alba del cosmo (con Rizzoli Editore, 2020)