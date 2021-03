Francesca Lodo, chi sono stati i suoi fidanzati?

Francesca Lodo è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi 2021. Ex letterina di Passaparola, è attualmente con il cuore impegnato. Nel suo passato ci sono diversi amori illustri. Scopriamo, nelle prossime righe, i suoi ex fidanzati più celebri.

Francesca Lodo: i suoi ex più celebri

Francesca Lodo, che con L’Isola dei Famosi torna in tv dopo diversi anni di assenza dal mondo dello spettacolo, è stata legata a Cristiano Zanetti. Classe 1977, l’ex calciatore è nato a Carrara e, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla carriera di allenatore. Il suo ultimo incarico risale alla stagione 2017-2018 sulla panchina della Massese.

Francesca Lodo ha avuto una storia anche con l’ex calciatore monzese Stefano Mauri. Nel passato sentimentale della Lodo, che nel 2007 è stata coinvolta nell’inchiesta Vallettopoli, c’è anche l’amore con Matteo Ferrari, ex di Aida Jespica (è padre di suo figlio Aron).

Nell’estate 2005, la Lodo ha iniziato una storia d’amore con Francesco Coco, allora tra le stelle del calcio. Ai tempi, lui aveva alle spalle una storia con Manuela Arcuri. La Lodo, invece, era all’apice della carriera e aveva appena posato per un calendario sexy. Commentando questi scatti, Coco affermò di non essere geloso in quanto si trattava di lavoro.