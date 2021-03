Maneskin, chi sono i fidanzati e le fidanzate dei vincitori di Sanremo

I Maneskin sono la band rock del momento. Con la canzone Zitti e buoni hanno vinto la 71esima del Festival di Sanremo, portandosi a casa il prestigioso leoncino d’oro.

Il gruppo, formatosi a Roma nel 2016, è composto da Damiano David (frontman), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria).

Maneskin, chi sono i fidanzati e le fidanzate

Dopo una gavetta per le strade della Capitale, nel 2017 i Maneskin partecipano al talent show X Factor, nella squadra di Manuel Agnelli, e si classificano al secondo posto.

Tra i loro brani più famosi Chosen, Torna a casa, certificato quintuplo disco di platino, e la recente Vent’anni.

Damiano David

Oggi vicino a Damiano David non c’è nessuna fidanzata, ma in passato ha avuto un’importante storia d’amore con Lucrezia Petracca, una ragazza fuori dal mondo dello spettacolo. La loro relazione si è conclusa nel 2017, ai tempi di X Factor. Per mesi sono circolate voci su un possibile flirt tra Damiano e Victoria, la bassista della band. Voce più volte smentita da entrambi i ragazzi. In un’intervista rilasciata anni fa, il cantante ha confessato di non avere una donna ideale, ma di considerare bello ogni tipo di fisico.

Victoria de Angelis

Nata a Roma, aspetto nordico che tradisce le sue origini danesi, Victoria de Angelis è l’unica donna della band. Temperamento duro, ambizione e personalità da vendere, Victoria ha dichiarato di non essere fidanzata e di non avere avuto nessuna storia importante. A chi ha provato a insinuare una possibile storia con qualche membro dei Maneskin, la ragazza ha ammesso di avere con loro solo “un rapporto fraterno”.

Ethan Torchio

Con i suoi lunghi capelli e l’aria misteriosa, Ethan Torchio è il più timido dei Maneskin. Eppure nel corso degli anni ha conquistato il cuore di tantissime fan. Il batterista proviene da una famiglia numerosa, con ben otto fratelli da tre madri diverse e un padre regista. Come lui stesso ammette, al momento non è interessato a una relazione sentimentale, ma preferisce restare concentrato sulla musica.

Thomas Raggi

Thomas Raggi è il chitarrista e il più giovane della band. Anche lui romano, ha frequentato il liceo scientifico Kennedy insieme a Victoria. Proprio con il resto della band, anche lui è single, anche se si è fatto ritrarre più volte mentre bacia il frontman Damiano. I due ragazzi, però, hanno spiegato come quel gesto volesse soltanto rappresentare un segnale di sostegno alla comunità LGBT.