Stefano Bronzato, chi ha vinto Italia’s Got Talent: età, fidanzata e origini

Stefano Bronzato è il vincitore dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. A deciderlo è stato il pubblico da casa dopo momenti pieni di emozione e commozione. La finale è stata condotta dal mitico Enrico Papi e non ci sono stati dubbi su chi dovesse essere il vincitore finale. Grazie ai suoi numeri di magia, infatti, Stefano Bronzato si è aggiudicato quest’ultima edizione della manifestazione. In questo articolo andiamo a vedere chi è Stefano Bronzato.

Stefano Bronzato è nato nel 1981 ed è originario di Isola della Scala, un paese in provincia di Verona. Durante la sua giovane età inizia la carriera nel mondo della moda e lavora come modello per aziende come Valentino e DSquared. Inizia successivamente la sua carriera da mago e già nel 2014, quando aveva 23 anni, si esibisce su Super!. Il programma era dedicato alla magia da strada ed in quel caso Stefano entra subito nella testa di tutti i telespettatori, proprio come ha fatto in questa edizione di Italia’s Got Talent.

Stefano Bronzato: fidanzata

Non si hanno ancora tante informazioni su quella che è la vita privata di Stefano Bronzato. Il ragazzo non si sa infatti se ha una fidanzata ma è certo che una passerella del genere può soltanto dargli molta importanza e per questo motivo le corteggiatrici, nel caso in cui Stefano sia single, non mancheranno.