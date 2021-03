Bucce di pompelmo: questo è il trucco per usarle in casa

La parte più essenziale del pompelmo non è la polpa bensì la scorza. Ecco perché elencheremo qui diversi modi per evitare il solito “triste” spreco della scorza:

Innanzi tutto è bene sapere che la scorza del pompelmo possiede proprietà che aiuta a prevenire il cancro e le malattie cardiovascolari, Evita la ritenzione idrica e l’accumulo di grassi e contribuisce ad aumentare le difese.

Per poterne usufruire nel modo migliore dovremo per prima cosa lavarla bene, sbucciarla ed eliminare le parti bianche all’interno che possono dare un sapore amaro.

Successivamente dovremo grattugiare la scorza e impiegarla direttamente o farla essiccare in modo naturale, ( al sole o nel forno )per poi polverizzarla con l’aiuto di un macinino da caffè.

Possiamo cosi utilizzarla per usi culinari medici e cosmetici:

In cucina:

Negli usi culinari la utilizzeremo per dare un tocco di freschezza e un aroma delizioso alle nostre ricette, e per facilitare la digestione.

Inoltre potremo utilizzarla per infusi, torte e biscotti,e salse. Possiamo poi utilizzarle come spezie e per farci dei candidi (Facendola bollire con lo zucchero, impanandola nello zucchero e mettendola in forno )

In medicina:

Negli usi medicinali ha una potente azione antiossidante, grazie al contenuto di flavonoidi, che aiutano a prevenire e trattare in modo naturale il cancro. Contiene un alta percentuale di vitamina c che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Ha proprietà rilassanti e leggermente sedative. Inoltre aiuta ad evitare la ritenzione idrica, ed ha proprietà rilassanti e leggermente sedative. Ha un effetto depurativo interno ed esterno. Facilita la digestione e infine Migliora l’assimilazione degli elementi nutritivi come il ferro.

In cosmetica:

Negli usi cosmetici grazie al contenuto di minerali e vitamine aiuta a mantere la pelle giovane idratandola e rendendola piu elastica.

Potrete utilizzarla come esfoliante naturale mescolando dello zucchero insieme alla scorza di pompelmo grattugiata e dell olio di oliva. (in caso di pelle grassa potete sostituire l olio d oliva con del gel di aloe vera). o potrete utilizzarla come sapone o deodorante (in quest ultimo caso basterà semplicemente frullare la scorza dove ne traerrete un succo che potrete utilizzare come deodorante naturale.