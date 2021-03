Francesca Fialdini: età, figli e marito

Francesca Fialdini è una celebre conduttrice televisiva, tra i protagonisti della puntata di stasera di Canzone Segreta. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Francesca Fialdini

Nome : Francesca

: Francesca Cognome: Fialdini

Fialdini Data di nascita : 11 ottobre 1979

: 11 ottobre 1979 Luogo di nascita: Massa

Massa Profilo Instagram : @francifialdini

: @francifialdini Segno Zodiacale: Bilancia

Francesca Fialdini è una celebre conduttrice tv. Ha attualmente 41 anni e ne compirà 42 in autunno.

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università la Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera come inviata del programma A Sua Immagine. Da allora si è aperto per lei un percorso all’insegna dei successi con trasmissioni come Unomattina, Unomattina in Famiglia, Fame d’Amore, La Vita in Diretta e Da Noi… a Ruota Libera.

Francesca Fialdini ha recitato anche in un episodio della quinta stagione di Un Passo dal Cielo e ha scritto due libri: Il Sogno di un Venditore di Accendini e Charlie e l’Ocarina.

Quando si parla della sua carriera è doveroso chiamare in causa anche il percorso in radio, iniziato nel 2004 con il Radiogiornale di Radio Vaticana. L’ultima tappa, invece, è il programma Radio 2 a Ruota Libera.

Figli

Francesca Fialdini per ora non ha figli. Ecco le parole da lei pronunciate in merito a questo aspetto così delicato:

“Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro (…) Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”

Marito

Chi è il marito di Francesca Fialdini? La conduttrice è sempre stata molto discreta sulla sua vita personale. In un’intervista di qualche anno fa ha detto di essere “molto innamorata” del suo compagno che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il dentista Milo Brunetti, che vive a Lecco.