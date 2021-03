Mara Maionchi, chi è: età, lavoro, marito, figlie e vita privata

Mara Maionchi è una produttrice discografica, talent scout e uno fra i personaggi televisivi più esuberanti della televisione. Storico giudice del talent show X Factor, di recente ha partecipato come giudice al comedy show Lol: chi ride è fuori su Amazon Prime Video.

Mara Maionchi, chi è

Nome: Mara Maionchi

Data di nascita: 22 aprile 1941

Età: 79 anni

Segno zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Bologna

Professione: produttrice discografica e personaggio televisivo

Profilo Instagram: @realmaramaionchi

Carriera

Nata a Bologna il 22 aprile 1941 da padre di Lucca e madre originaria di Como, Mara cresce a Bologna insieme alla sorella. Nel 1959 abbandona gli studi scolastici prima del diploma e si butta nel mondo del lavoro, maturando alcune esperienze in diverse aziende.

Nel 1967 inizia a lavorare nella casa discografica Ariston Records, prima come segretaria nell’ufficio stampa e in seguito come responsabile della promozione. Sarà proprio nell’ambiente della discografia che incontrerà il suo attuale marito Alberto Salerno.

Nel corso della sua lunga carriera Mara Maionchi ha collaborato con molti artisti famosi, tra i quali Lucio Battisti, Mogol, Gianna Nannini, Mia Martini, Fabrizio De André, Umberto Tozzi, Mango e Renzo Arbore.

Nel 1983 la Maionchi fonda con il marito una propria etichetta discografica, la Nisa, grazie alla quale incontra e porta al successo un giovanissimo Tiziano Ferro. Nel 2006 Mara Maionchi, il marito Salerno e le figlie fondano la casa discografica Non ho l’età.

Il 2008 è l’anno che la fa conoscere al grande pubblico. Mara Maionchi diventa giudice del talent X Factor. La produttrice riscuote un tale consenso da parte del pubblico che comincia a essere richiesta anche in televisione. Negli anni passati ha partecipato a molti programmi, tra cui Scalo 76, Amici 10, Io canto e Italia’s got talent.

Mara Maionchi, vita privata

Nonostante Mara Maionchi nasca in piena seconda guerra mondiale, ha un’infanzia serena. A 18 anni abbandona gli studi, prima di conseguire il diploma. Come racconta nella sua autobiografia Non ho l’età edita da Rizzoli Editore “lo studio e la sottoscritta appartenevano a due universi paralleli”.

Nel 1959 come primo lavoro Mara viene assunta in un’azienda di prodotti antiparassitari. Nel 1966 si trasferisce a Milano dove lavora per un’azienda di impianti antincendio. L’anno dopo entra per puro caso nel mondo della discografia.

Alla fine degli anni ’70 la produttrice incontra e s’innamora di Alberto Salerno, noto produttore discografico e autore di canzoni. I due si sposano poco dopo. Dalla loro unione nascono due figlie, Giulia nel 1977 e Camilla nel 1981.

Nel 2011 la Maionchi diventa nonna per la prima volta. La figlia maggiore partorisce un bambino di nome Nicolò. Nel 2015 anche la figlia più giovane, Camilla, partorisce una bambina, che chiamerà Mirtilla. Nel 2018 nasce la secondogenita di Giulia, Margherita.