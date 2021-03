Mara Maionchi malattia: il dramma del tumore al seno

Mara Maionchi è una stimata produttrice discografica e un personaggio televisivo molto amato. Ha alle spalle una carriera molto lunga, durante la quale ha collaborato con artisti del calibro di Lucio Battisti, Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Mia Martini, Fabrizio De André e Tiziano Ferro.

Mara Maionchi, malattia

Durante un’intervista a Panorama Mara Maionchi ha parlato di uno dei periodi più complicati della sua vita. Nel 2015 la produttrice si è sottoposta a un’operazione delicata a causa di un tumore al seno. Come ha raccontato lei stessa, a spingerla a fare un controllo medico è stato un sogno particolare avuto una notte.

Per fortuna l’operazione è andata bene e la malattia è ormai un ricordo lontano, seppure doloroso. Da quel momento in poi la Maionchi è molto impegnata in campagne di prevenzione del tumore al seno.