Paola Perego: età, altezza, figli, marito

Paola Perego è una celebre conduttrice italiana. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata.

Chi è Paola Perego

Nome: Paola

Cognome: Perego

Data di nascita: 17 aprile 1966

Luogo di nascita: Monza

Profilo Instagram: @paolaperego17

Segno zodiacale: Ariete

Paola Perego, che ha attualmente 54 anni e ne compirà a breve 55, è una celebre conduttrice italiana.

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo l’hanno vista lavorare come modella all’inizio degli anni ’80. Nel 1983, ha esordito in tv accanto ai comici Ric, Gian e Teo Teocoli nel programma Ric e Gian Graffiti.

Si è così aperta per lei una carriera all’insegna del successo, caratterizzata dalla conduzione di programmi come Forum, Buona Domenica e Domenica In. Paola Perego è anche scrittrice: nel 2020 ha infatti pubblicato, per i tipi di Piemme, il libro Dietro le Quinte delle Mie Paure: Come gli Attacchi di Panico mi Hanno Cambiato la Vita, un racconto a cuore aperto della sua lotta contro una problematica che riguarda tantissime persone.

Altezza

Paola Perego è alta 1,72.

Figli

Paola Perego è madre di due figli, Giulia, classe 1992, e Riccardo, nato nel 1996. Entrambi sono figli dell’ex calciatore Andrea Carnevale. Nel 2018, la primogenita ha reso la Perego nonna del piccolo Pietro (il padre del bimbo si chiama Filippo Giovannelli).

Marito

Chi è il marito di Paola Perego? La conduttrice, come appena ricordato, è stata sposata con l’ex calciatore Andrea Carnevale. Nel 1997, la coppia si è detta addio.

Quattro anni dopo la fine della relazione con Carnevale, la Perego ha iniziato una storia con Lucio Presta, uno dei più celebri agenti di vip del piccolo schermo. A dieci anni dal principio del loro amore, la conduttrice e Presta si sono detti sì.