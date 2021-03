Raoul Bova, sapevi chi è sua moglie?

Raoul Bova è uno degli attori italiani più famosi. Nel suo passato sentimentale c’è il matrimonio con Chiara Giordano, sua moglie dal 2000 al 2013. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Chi è Chiara Giordano

Nome: Chiara

Chiara Cognome: Giordano

Giordano Data di nascita : 5 agosto 1973

: 5 agosto 1973 Luogo di nascita: Roma

Roma Profilo Instagram : @cgiordy

: @cgiordy Segno zodiacale: Leone

Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova. Figlia dell’avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, nel 1997 ha iniziato una storia d’amore con l’attore Raoul Bova, allora già molto famoso.

Laureata in Veterinaria, è madre di Alessandro Leon, nato nel 2000 – lo stesso anno del suo matrimonio con Raoul Bova – e di Francesco, di un anno più giovane (e al centro dell’attenzione mediatica per via di un recente scherzo al padre da parte de Le Iene).

Nel 2013, il suo matrimonio con Raoul Bova, attualmente legato a Rocio Munoz Morales, è finito. Attualmente è legata al ballerino Andrea Evangelista, più giovane di lei di 15 anni.

La ex moglie di Raoul Bova ama molto la danza e, come ha specificato lei stessa nel corso della prima puntata di Amici Celebrities, a cui ha partecipato nell’autunno 2019, quest’arte è stata per lei salvifica nel difficile periodo successivo alla separazione.

Tra i suoi impegni più recenti, rientra la conduzione, su Tim Vision, del programma La Dottoressa Giordy, che la vede fornire consigli sulla gestione quotidiana dei nostri amici animali.