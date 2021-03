Tre piatti facili e veloci per il pranzo di Pasqua in casa

Pasqua, ogni anno, è un momento nel quale le famiglie si riuniscono. In Italia, il pranzo di pasqua è sacro, le mamme e le nonne mettono tanto impegno per preparare al meglio la tavola e per preparare tantissime pietanze tipiche di questo giorno di festa.

Quest’anno, come lo scorso, viviamo in una situazione particolare e non sarà possibile fare le classiche tavolate, vediamo quindi tre piatti facili e veloci da preparare per il pranzo di Pasqua:

Lasagna con ragù di agnello

Come primo piatto pasquale, non può mancare assolutamente la lasagna, meglio se fatta con il ragù di agnello. Questo piatto riunisce la tradizione e sarà squisito mangiarlo il giorno di pasqua. Un piccolo consiglio è quello di inserire uovola salsa di pecorino al posto della besciamella, legherà meglio al gusto intenso della carne. L’agnello è facile da cucinare e molto semplice, darà alla vostra lasagna un gusto irresistibile.

Agnello in costolette o polpette

Visto che avete preparato l’agnello per il ragù della lasagna, utilizzatelo anche come secondo piatto da servire nel vostro pranzo di Pasqua.

Potete cucinare delle semplici costolette di agnello e condirle con carciofi e favore, oppure potete accompagnarlo con un puré di patate.

L’agnello è uno dei principali simboli della pasqua infatti questo è un ingrediente sempre presente nei giorni pasquali nelle nostre tavole.

Se volete proprio superarvi, potete servire l’agnello in polpetta e sugo. Insomma potete cucinare l’agnello come più volete.

Uovo per accompagnare un altro secondo di carne

A volte, il sapore intenso dell’agnello non piace proprio a tutti per questo potrete optare cucinando uova. E’ un altro simbolo della tradizione e potrete accompagnarlo con un arrosto di un altro tipo di carne più delicata come quella del coniglio. Possiamo eventualmente scegliere anche un piatto completamente vegetariano a base di fave, asparagi e uovo.

Se vogliamo necessariamente la carne possiamo anche dedicarci alla creazione di un polpettone farcito anche con uova sode e spinaci.

Ecco i tre piatti facili e veloci da servire per il pranzo di Pasqua.