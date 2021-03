Youma Diakite, chi è: età, altezza, carriera, fidanzato e vita privata

Youma Diakite è una modella, attrice e personaggio televisivo. È diventata famosa, a ragion veduta, come la sosia della venere nera Naomi Campbell, secondo la rivista People è una fra le 50 donne più belle del mondo.

Youma Diakite, chi è

Nome: Youma Diakite

Data di nascita: 1 maggio 1971

Luogo di nascita: Kayes, Mali

Altezza: 173 cm

Segno zodiacale: Toro

Professione: modella, attrice e personaggio televisivo

Profilo Instagram: @youma.diakite

Youma Diakite, carriera

All’età di 7 anni Youma Diakite lascia la sua terra natale, il Mali, per trasferirsi con la famiglia a Parigi. A soli 18 anni viene notata da un talent scout e diventa il volto di una celebre campagna di Benetton. Da questo momento comincia la sua carriera nella moda, una carriera caratterizzata da un successo enorme, grazie alla sua indubbia bellezza e all’incredibile somiglianza con la top model Naomi Campbell.

Youma ha sfilato per Armani, Versace, Dolce e Gabbana e Donna Karan. Nel 1998 ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione e del cinema. La modella è stata diretta da registi italiani e americani, tra i quali Carlo Vanzina, Alessandro D’Alatri, Sergio Citti, Steven Soderbergh, Chad Staheiski e Vlad Marsavin.

In televisione ha partecipato a molti programmi di successo, tra cui Buona Domenica, Il gioco dei 9, Ballando con le stelle 2, L’isola dei famosi 14, Ciao Darwin, All Together Now e La pupa e il secchione.

Youma Diakite, vita privata

Youma Diakite è felicemente fidanzata da molti anni con l’imprenditore Fabrizio Ragone con cui ha avuto due figli, un bambino nel 214 e una bambina nel 2020.