Zodiaco, i segni zodiacali non compatibili: chi sono?

In questo articolo andiamo a parlare dei segni zodiacali non compatibili. In base infatti a quelle che sono le varie caratteristiche di ogni segno è molto possibile non essere compatibile con qualche altra persona. Per questo motivo abbiamo scelto di scrivere un articolo dedicato appunto alla compatibilità dei segni zodiacali.

I dati sono forniti dai più importanti astrologi e per questo motivo siamo certi che le informazioni presenti all’interno di questo articolo sono fondate. Chiaramente può sempre esistere l’eccezione che conferma la regola. Per cui, se dovessi trovarti incluso in questa lista, non aver paura e non disperare.

Segni zodiacali non compatibili

Partiamo dal presupposto che il concetto di attrazione è molto complicato da spiegare e soprattutto in diversi casi può anche non portare ad una buona relazione amorosa. Le coppie che vedremo qui di seguito infatti partono sempre con il piede giusto ma la loro incompatibilità li porta a perdersi e concludere anticipatamente le varie storie.

La prima coppia che vediamo in questo articolo è quella formata da Ariete e Scorpione. Parliamo di due animali a sangue caldo e che sessualmente si attraggono in una maniera incredibile. Il problema è dato dal fatto che sono praticamente sempre in disaccordo. Per loro esisterebbe solo la camera da letto: fuori da lì sono solo problemi.

Secondo posto di questa classifica per le coppie formate da un Acquario e da un Cancro. Quest’ultimo infatti è molto attratto dal secondo segno a causa del fatto che è molto freddo e distaccato. La cura e la protezione sono invece le caratteristiche per le quali un Acquario è attratto dal Cancro. Questo però porta ad una incompatibilità totale. Nessuno dei due infatti riesce mai a soddisfare i bisogni dell’altro.

Terza coppia formata dai nati sotto il segno dei Gemelli che si provano ad unire ad un nato sotto il segno della Vergine. Entrambi infatti sono governati dl pianeta Mercurio, conosciuto per la comunicazione e per questo motivo hanno tantissime cose in comune. Entrambi spiritosi, dialettici e soprattutto intelligenti. Il problema però è che Vergine è un segno di terra ed è troppo diverso dal segno d’aria che è Gemelli. Per questo motivo questi ultimi alla fine si sentiranno praticamente soffocati ed intrappolati nella relazione.