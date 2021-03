Claudio Gioè: il successo di Màkari che ha sorpreso tutti

Claudio Gioè è un attore e interprete della fortunata fiction Màkari in onda su Rai1 ogni lunedì.

Màkari è una miniserie televisiva basata sui romanzi di Gaetano Savatteri e ha come protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna, interpretato proprio da Claudio Gioè.

Sebbene la serie ereditasse lo spazio del lunedì sera, per molti anni affidato a Montalbano, ha saputo essere all’altezza del leggendario commissario di Camilleri. Màkari, infatti, ha riscosso un enorme successo, un consenso da parte del pubblico che nemmeno l’attore siciliano si aspettava.

Come Gioè stesso confessa in un’intervista: “Non ce l’aspettavamo e siamo contenti per quest’affetto e speriamo che prosegua anche lunedì 29 così da chiudere con un bel bilancio. Abbiamo girato la serie in un momento difficile (dal 5 agosto al 5 dicembre 2020, ndr) e questi ascolti ci ripagano davvero tanto”.

Claudio Gioè, curiosità

Come il protagonista della fiction Màkari, anche l’attore Claudio Gioè di recente è tornato a vivere in Sicilia, dopo molti anni trascorsi a Roma per lavoro. Gioè ha deciso di trasferirsi nella sua amata Palermo, per ritrovare una qualità di vita che nella Capitale non aveva. Inoltre ha sentito il bisogno di riavvicinarsi alla sua famiglia di origine, ai genitori e alla 96enne nonna Mariella.