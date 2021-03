Francesco Arca, attore, personaggio televisivo ed ex modello, sarà ospite stasera alla trasmissione Ciao Maschio condotta da Nunzia De Girolamo in onda su Ra1. L’attore è protagonista della fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, in onda in questi giorni su Canale 5.

Francesco Arca:” Quando mia figlia è scoppiata a piangere sul set”

In un’intervista recente con Silvia Toffanin, Francesco Arca ha parlato dei suoi figli, Maria Sole di 6 anni e Brando Maria di 3 anni. Alla domanda su come vivesse la primogenita il lavoro particolare del papà, Arca ha sorriso. L’attore ha spiegato dell’imbarazzo profondo mostrato più volte dalla figlia, soprattutto quando lo ha visto recitare delle scene piuttosto intima con alcune attrici.

Francesco ha raccontato di come una volta la bambina lo avesse raggiunto su un set insieme alla madre Irene Capuano. Quel giorno Maria Sole è sopraggiunta proprio nel momento in cui Arca era coinvolto in un bacio cinematografico con una collega. Come reazione la bambina è scoppiata a piangere e ha voluto allontanarsi dal set.