Ingrediente segreto per la carbonara: non ci crederai mai

La carbonara ci ha reso famosi in tutto il mondo. Si tratta di un classico della tradizione romana, che poi altre regioni hanno leggermente modificato. Ma come si prepara realmente la carbonara? Vi faremo scoprire anche un ingrediente segreto che renderà la vostra carbonara davvero speciale.

Sono tanti i metodi e gli ingredienti per preparare la carbonara. C’è chi usa la cipolla, chi la pancetta, chi utilizza pasta corta anziché lunga e chi addirittura aggiunge la panna. Ma quali sono i giusti ingredienti?

Come preparare la vera carbonara:

Una ricetta vera e propria non esiste in quanto non sono conosciute al momento le vere origini di questo piatto. Tuttavia la tradizione romana impone alcuni ingredienti precisi per preparare una carbonara decisamente perfetta

La ricetta della carbonara

Utilizzate ingredienti in primis di qualità: un pezzo di pecorino romano di stagionatura media, guanciale di alta qualità e spaghetti. Evitate quindi pancetta a cubetti e panna, altamente vietati dalla tradizione romana.

Come prepararla:

Fate bollire l’acqua dopodiché aggiungete gli spaghetti. L’acqua dovrà essere poco salata in quanto gli ingredienti che andremo ad aggiungere sono molto saporiti. Mentre la pasta sta cuocendo prendete il guanciale, eliminate la cotenna e tagliatelo a cubetti.

Arriviamo adesso all’ingrediente segreto:

E’ appunto la cotenna avanzata di maiale. Inseritela dentro l’acqua di cottura insieme alla pasta, la renderà molto gustosa e saporita, inoltre aiuterà ad amalgamare tutti gli ingredienti che andremo ad inserire in seguito.

Continuiamo con la ricetta:

Prendete una padella e fate saltare il guanciale senza aggiungere olio e nient’altro. Più i cubetti saranno spessi più saranno croccanti. Una volta che il guanciale è bello croccante prendete un uovo intero e un tuorlo di un secondo uovo. In questo modo la pasta sarà molto cremosa. Alle uova aggiungete il pecorino e sbattete.

Alla fine spolverate con un po’ di pepe. Una volta cotta la pasta fatela saltare nella padella dove c’è il grasso rilasciato dal guanciale aggiungendo un po’ di acqua di cottura per facilitare il rilascio degli amici. Adesso unite la crema di uovo e pecorino alla pasta con il guanciale, eseguendo questa operazione rigorosamente fuori dal fuoco.

Adesso assaporate questa carbonara, sarà davvero eccezionale.