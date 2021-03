Leo Gullotta, chi è il compagno che ha sposato dopo 32 anni di amore?

Chi è il compagno che Leo Gullotta ha sposato dopo 32 anni di fidanzamento? Come ha rivelato in un’intervista, l’attore e comico, volto storico del Bagaglino, è convolato a nozze con il grande amore della sua vita.

Leo Gullotta, chi è il marito?

Attore, comico, imitatore e doppiatore, Leo Gullotta ha alle spalle una carriera incredibile. Della sua vita privata, però, si sa ben poco, perché l’artista catanese è molto geloso della propria privacy.

Per questo motivo non conosciamo il nome del suo attuale compagno e nemmeno quanti anni abbia. Da sempre Gullotta protegge la propria vita privata e i propri affetti. Tanto è carismatico ed esuberante sotto i riflettori, quanto diventa riservato e discreto nei confronti dei propri cari.

Ciò che sappiamo è che Leo Gullotta sta con lo stesso uomo da più di 30 anni, una vita intera, e che nel 2018 lo ha sposato. L’attore ha fatto coming out nel lontano 1995. All’epoca i diritti dei gay non erano ancora riconosciuti e per questa ragione, dopo aver confessato la propria omosessualità, fu penalizzato sul lavoro.

I diritti sono diritti, sono diritti conquistati – ha detto Gullotta intervistato da Pierluigi Diaco un po’ di tempo fa – Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti”.