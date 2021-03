Lucilla Agosti, chi è: età, Andrea Romiti, dove vive

Lucilla Agosti è una celebre attrice e conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Lucilla Agosti

Nome : Lucilla

: Lucilla Cognome: Agosti

Agosti Data di nascita : 8 settembre 1978

: 8 settembre 1978 Luogo di nascita: Poggibonsi

Poggibonsi Profilo Instagram: @lucillagosti

@lucillagosti Segno zodiacale: Vergine

Lucilla Agosti è una conduttrice e attrice che ha attualmente 42 anni e ne compirà 43 in autunno. Figlia di un radiologo e di un’insegnante di disegno, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a teatro, recitando in una riproposizione de La Strana Coppia.

Si è trasferita giovanissima sotto la Madonnina, dove ha passato il provino per Rete A che le ha permesso di diventare la conduttrice di Azzurro, programma dedicato alla musica italiana.

Attrice in diversi film – tra cui la pellicola Febbre di Alessandro D’Alatri, nel 2008 ha condotto il DopoFestival. Ha lavorato molto anche in radio. Dal 2007 al 2009 è stata ai microfoni di Radio Monte Carlo per RMC Magazine, mentre nel 2011 è approdata a R101, dove ha condotto Capodanno in Radio.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle tappe salienti della sua carriera che, per esempio, comprende anche la presenza nel cast di Distretto di Polizia e Cento Vetrine.

Il 23 marzo 2021 ha anche debuttato come scrittrice con il libro Se Esplodi Fallo Piano, uscito per i tipi di Mondadori.

Andrea Romiti

Andrea Romiti è il compagno storico di Lucilla Agosti. Lavora nell’ambito della finanzae con l’attrice e conduttrice ha avuto tre figli: Cleo, nata nel 2011, Diego, arrivato due anni dopo, e Alma, la più piccola, venuta al mondo nel 2017.

Dove vive

Lucilla Agosti, nel cui passato c’è anche la conduzione di All Moda, altro programma cult dei primi anni 2000, vive attualmente a Milano.