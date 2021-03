Noemi: chi è suo marito?

Noemi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel corso della puntata di sabato 27 marzo, è una delle cantanti italiane più famose. Reduce da Sanremo 2021 dove si è esibita con il brano Glicine, è sposata con Gabriele Greco. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Chi è Grabriele Greco

Nome: Gabriele

Gabriele Cognome: Greco

Greco Data di nascita: 9 maggio 1984

9 maggio 1984 Luogo di nascita: Roma

Roma Profilo Instagram : @gabrielegrecobass

: @gabrielegrecobass Segno zodiacale: Toro

Gabriele Greco si è avvicinato al mondo della musica da piccolo grazie allo studio del pianoforte. Il marito di Noemi si è diplomato in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

La svolta nel suo percorso formativo di musicista è avvenuta quando aveva 16 anni e si è avvicinato al basso elettrico, studiando alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Da non dimenticare è poi il conseguimento del diploma in questo strumento presso il Saint Louis College of Music, una delle più rinomate scuole di musica d’Europa.

Nel 2008, è iniziato il suo sodalizio professionale e sentimentale con Noemi. La coppia, dieci anni dopo, è convolata a nozze nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Al matrimonio, celebrato il 20 luglio del 2018, era presente anche Morgan, mentore di Noemi a X Factor.

Tornando alla parentesi professionale della vita di Gabriele Greco – che è anche laureato a pieni voti in Scienze Politiche presso l’Università di Roma Tre – ricordiamo che ha collaborato con diversi altri artisti, come per esempio gli Stadio e Mario Biondi. Parlando di lui nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, Noemi ha parlato di lui come di una persona fondamentale nel cambiamento fisico che ha da poco concretizzato.