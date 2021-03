Produrre vino in casa è possibile? La guida facile

Fare del vino in casa è possibile. Non tutti lo sanno e molti preferiscono rinunciare pensando che sia una pratica esosa e molto complicata. In realtà non è così. Vediamo passo passo come produrre vino in casa con la nostra guida facile facile:

1. Scegli l’uva migliore selezionando e pulendo i grappoli

Elimina tutti i grappoli ammuffiti e rovinati, potrebbero rovinare l’effetto finale del vostro pino

2. Pigia e diraspa

Per prima cosa togli tutti i raspi facendo una prima pigiatura

3. Raccogli il mosto e mettilo in un capiente contenitore

Abbiamo fatto una prima selezione

4. Aggiungi i lieviti

Aggiungi adesso i lieviti per aiutare la fermentazione se non hai tempo per attendere quella naturale

5. Aggiungi anche i nutrienti

Per favorire la lievitazione aggiungi dei nutrienti

6. Aggiungi dell’acido

Aiuta anch’esso la fermentazione

Adesso puoi anche fare una pausa di due settimane:

7. Attendi due settimane

Adesso che la fermentazione sta iniziando dovrai tenere per un paio di settimane chiuso il contenitore. Le due settimane sono relative in quanto potrebbero influenzare la fermentazione la temperatura e l’umidità.

8. Mescola due volte al giorno

Le bucce tendono a salire in superficie formando una sorte di “ cappello “ che impedisce al mosto di ossigenarsi. In più, le bucce, se prendono troppa aria non rilasciano più le sostanze che danno calore e sapore

9. Misura a che punto è la fermentazione

Utilizza un mostimetro per misurare la quantità di zucchero nel mosto. Se è zero vuol dire che la fermentazione è terminata.

10. Pressare

Dopo due settimane circa metti tutto il mosto in una pressa

11. Effettua una pigiatura soffice

Non forza troppo altrimenti il vino risulterà amaro.

12. Imbottiglia in grandi damigiane di vetro

Una volta pressato metti il succo in damigiane per completare l’affinamento.

13. Aggiungi tannini a piacere.

Fai questo solamente se sei esperto altrimenti lascia perdere.

14. Aggiungi anche chip a piacere.

Come sopra ti sconsiglio di fare questo passaggio se non sei molto esperto.

Ci siamo quasi, pronto a gustare?

15. Riposo

Fai riposare il vino per qualche mese

16. Effettua diversi travasi

Per lasciare i sedimenti sul fondo effettua diversi travasi da una damigiana all’altra.

17.Aggiungi qualche tavoletta di zolfo

Si acquistano al supermercato ed evitano rifermentazioni e acidificazioni.

18. Imbottiglia.

Sei arrivato alla fase finale, imbottiglia e lascia a riposo per qualche mese prima di consumarlo.