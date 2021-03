Questa razza di cane per casa non ci fa sentire più soli

Tenere un case dentro casa, aiuta i bambini a relazionarsi meglio e aiuta le persone adulte, specialmente anziane a sentirsi meno sole. Vediamo in questo articolo la razza di cane più adatta per farci compagnia dentro casa.

La razza di cane da noi scelta è il Pechinese

Si tratta di un cane con legami nobili. Per molto tempo è stato l’animale sacro presente presso la casa imperiale cinese. Definito nella storia come un “ gatto onorario “ grazie alla sua indole tranquilla, possiede davvero la dignità del gatto e la sua vivacità

E’ un cane fedele al padrone ma è anche tra le razze più testarde. Può darvi tanto amore senza chiedere nulla in cambio. E’ prevalentemente un cane da salotto ma molto attivo e partecipa attivamente a tutte le attività che gli si propongono.

Oggi il cane di razza Pechinese è diventato un cane da esposizione ma rimane sempre un compagno incantevole.

Pechinese: Il suo carattere

Molto attivo, orgoglioso e affettuoso. Questa razza manifesta le caratteristiche di un cane abituato ad essere servito. Si mostra fedelissimo e affettuoso. Non conosce la paura ed è assai coraggioso.

Il colore più diffuso è il rosso, fulvo, pezzato, bianco, nero o multicolore. I mantelli tinta unita hanno il muso nero o la maschera. Ha bisogno di una toelettatura quotidiana con spazzole e pettine, soprattutto sotto le ascelle e dietro le orecchie.

I cani Pechinesi tendono a legarsi di più a una persona ma, se allevato in famiglia avrà affetto per tutti i componenti della stessa. Case in campagna o appartamenti di città possono andar bene per questo tipo di cane. Si ambienta bene. Gradisce un giardino ma non è essenziale. Gli piace correre e giocare quindi ha bisogno di sgranchirsi un po’ le zampe durante l’arco della giornata.

Insomma il Pechinese è un cane che potrebbe migliorare le vostre giornate e che potrebbe aiutarvi a sentirvi meno soli.

Vediamo per ultimo le sue caratteristiche fisiche e comportamentali:

Scopo originario: cane da salotto e simbolo di successo

Tipo: bassottoide

Origini: Cina

Nazionalità: Gran Bretagna

Taglia: nana

Altezza al garrese: 15-23 cm circa

Peso ideale: 2,75-5,5 Kg – maschio 5 kg al massimo; femmina 5,5 kg al massimo.

Vita: 12-14 anni

Utilizzo: cane da compagnia