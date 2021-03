Se hai i cartoni delle uova non buttarli: ecco come riutilizzarli

L’uova è uno degli alimenti più utilizzati in cucina. Grazie alle sue proprietà possono essere mangiate in ogni modo. Ma sapete che i cartoni delle uova, che ogni volta buttate, in realtà possono essere riutilizzati in decine di modi?

Adesso andiamo a vedere alcuni metodi per evitare che questi contenitori finiscano nel cestino:

Porta-decorazioni

Il primo modo per riutilizzare i cartoni delle uova è utilizzarle come porta decorazioni di natale oppure di oggetti fragili. Grazie al suo involucro rinforzato potrete mettere in modo sicuro e ordinato tutte le decorazioni più fragili di Natale

Porta vaso

Potete prendere 3 o 4 cartoni per le uova, incollarle in verticale formando un cerchio per poter inserire, al suo interno una bella pianta in vaso. Colorate a vostro piacimento i cartoni e avete creato un porta vaso riciclato al 100%

Vasetti per la semina

I cartoni delle uova possono essere utilizzati anche come vasetti per la semina. In primis, con l’aiuto di un punteruolo o con la punta delle forbici forate la coppetta del cartone per creare un drenaggio per l’acqua. Riempite di terra e mettete un semino in ogni caso che avete ottenuto. Appena le piantine sono cresciute potrete metterle a dimora, nel terreno, direttamente con tutto l’involucro in quanto bio-compostabile.

Maschera di carnevale

Con un po’ di fantasia potrete utilizzare i contenitori come maschera di carnevale. Prendete pennarelli, forbici e molta fantasia. Unite tra di loro almeno 3 cartoni di uova, create i fori per gli occhi, la bocca e il naso. Alla fine con uno spago tenete tutto fermo

Tavolozza per dipingere

Potete utilizzare i cartoni per le uova anche per dipingere. Un colore per ogni vaschetta. Completamente lavabili può essere riutilizzato.

Stampi per cubetti di ghiaccio

Utilizzate ovviamente il portauova di plastica, mettete dell’acqua dentro e riponete al congelatore.

Accendi-fuoco

Potete utilizzare i cartoni per le uova per accendere il fuoco del vostro camino oppure del barbecue. Non sprecherete carta e il risultato sarà lo stesso.

Fiori finti

Se siete persone creative potrete utilizzare i cartoni per le uova per creare fiori finti. Separate ogni singola unità del contenitore e ritagliatelo a forma di petalo. Colorate il tutto e con uno stuzzicadenti o un bastoncino create il gambo.

Kit da cucito

Gli scomparti del cartone delle uova potrebbero essere utilizzati per tenere bottoni, aghi, rimasugli di tessuto e fili. Potete anche colorarlo per renderlo più allegro