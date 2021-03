Tre cibi da abbinare agli spinaci: li hai mai mangiati?

I spinaci sono una verdura di stagione molto salutare e buona. Sono ricchi di luteina e zexantina. Queste due stanze migliorano la funzione cognitiva delle persone matura. Vediamo insieme, adesso, tre cibi da abbinare agli spinaci. Scoprirete cibi salutari e accoppiamenti che fanno bene alla nostra salute psico-fisica.

Uova e spinaci

Il primo alimento al quale si possono abbinare gli spinaci sono le uova. Anche loro sono ricche di luteina. Il consiglio è abbinare due uova sode oppure fare una frittata di spinaci. Nonostante le uova sono molto ricche di colesterolo, alcune ricerche hanno sottolineato che il colesterolo nella dieta necessariamente non fa aumentare il colesterolo del sangue.

Un altro modo per unire uova e spinaci è quello di sbattere l’uovo e unirlo con gli spinaci. Per fare questa veloce ricetta dovrete prendere 2 uova, massimo 3, sbatterle in una ciotola per qualche secondo. Dopodiché prendete gli spinaci lessati, uniteli con l’uovo e riscaldate per qualche minuto. Verrà fuori un piatto gustoso e salutare.

Uova con il Grana Padano

Potete grattugiarlo direttamente sopra gli spinaci. La porzione consigliata è di 30 grammi. Il parmigiano riduce drasticamente la pressione alta ed accompagnato con le uova fa molto bene. Inoltre, le caratteristiche olfattive del parmigiano, rendono gli spinaci molto saporiti e gustosi. Potete anche prendere il parmigiano mischiarlo insieme agli spinaci, riscaldare e gusterete anche questa volta un piatto molto gusto e filante.

Uova insieme alle noci: un toccasana per il nostro cervello

L’ultimo abbinamento è con le noci. Si tratta di un piatto semplice ma che fa molto bene alla salute del nostro cervello. Le noci, appunto, aiutano il cervello a rimanere attivo. Inoltre accendono che la sezione del nostro cervello che regola l’appetito e il senso di sazietà. Mangiando un po’ di noci quindi, oltre ad essere molto importanti per la nostra salute, ci faranno sentire sazi.

Abbiamo visto i tre abbinamenti più buoni e salutare da abbinare appunto con gli spinaci. E voi quale preferite tra questi?