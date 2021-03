Le orchidee, fiori bellissimi che riescono ad abbellire la nostra casa. Tutti ne abbiamo una. Si tratta di una pianta da interno che con le dovute precauzioni riesce ad essere fiorita per oltre 3 mese. Adesso vediamo il motivo per il quale le nostre orchidee potrebbero non fiorire.

Temperatura e luce

In primis, il primo dettaglio molto importante è la temperatura e le ore di luce che prendono quotidianamente queste piante. La temperatura ideale è di 20 gradi durante il giorno e almeno 16 gradi durante la notte. Evitate di scendere e salire sopra o sotto queste temperature altrimenti la fioritura sarà difficoltosa o quasi assente.

Evitate la luce diretta del sole soprattutto nei mesi estivi. La collocazione ideale è sul davanzale della finestra. Se cadono fiori e foglie vorrà dire che la luce diretta del sole è eccessiva, quindi dovrete cambiare posizione.

Acqua e umidità

Troppa acqua potrebbe evitare alla vostra orchidea di fiorire. Cercate di innaffiare questa pianta con non molta frequenta. Una volta a settimana è perfetto. Il consiglio è quello di immergere il vaso direttamente in acqua per 10 minuti.

Per mantenere più a lungo possibile la fioritura è consigliabile tenere l’orchidea in ambienti umidi come la cucina o il bagno

Terriccio e concime

Per aiutare la vostra orchidea a fiorire una giusta concimazione è molto importante. Come tutte le piante, anche l’orchidea, ha bisogno di un concime specifico per stimolare la crescita di boccioli e quindi di conseguenza la fioritura. Concimate da Marzo ad Ottobre almeno due volte al mese. Utilizzate anche terriccio specifico per orchidee, aiuterà la vostra orchidea a fiorire.

Verso la fioritura

Se avete seguito alla lettera questi consigli vedrete che avrete un’orchidea sempre fiorita. Se non fiorisce, ripetete passo passo tutti i consigli che avete letto sopra. La fioritura durerà 3 mesi, a volte anche 6. Se vedete che sta sfiorendo vi consiglio di tagliare il ramo che sostiene il fiore a circa 10 cm dalla base ed esattamente sopra al secondo nodo. Con 3 mesi avrete nuovamente un’orchidea bella fiorita.