Alessandro Sallusti, chi è: età, altezza, carriera, figlio e compagna

Alessandro Sallusti è un giornalista e opinionista italiano, dal 2010 è direttore responsabile del quotidiano Il Giornale.

Alessandro Sallusti, chi è

Nome: Alessandro Sallusti

Data di nascita: 2 febbraio 1957

Luogo di nascita: Como

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 175 cm circa

Professione: giornalista

Alessandro Sallusti, carriera

Alessandro Sallusti è nato a Como il 2 febbraio 1957. Il giornalista è nipote di Biagio Sallusti, tenente colonnello che presiedette il Tribunale fascista che condannò alla fucilazione il partigiano Giancarlo Puecher.

Sallusti è diplomato perito chimico tessile presso il Setificio di Como e fa il giornalista dal 1981. Nel 1987 ha Lavorato a Il Giornale con Indro Montanelli, dopodiché è passato a Il Messaggero, ad Avvenire e al Corriere della Sera.

L’opinionista è stato anche vicedirettore de Il Gazzettino di Venezia e direttore de La Provincia di Como. È stato prima condirettore e poi, nel 2007, direttore responsabile di Libero. L’anno seguente abbandona Libero e diventa editore e direttore de L’Ordine di Como, l’ex quotidiano della diocesi comasca, al quale aveva lavorato quando era giovane.

A partire dal 2009 inizia a lavorare come opinionista al programma televisivo condotto da Federica Panicucci, Mattino Cinque, ed è spesso ospite nei talk show politici. Nel 2009 lascia la direzione de L’Ordine, ma rimane come editorialista, per accettare il ruolo di condirettore de Il Giornale con Vittorio Feltri.

Dal 2010 Alessandro Sallusti ha assunto la carica di direttore responsabile del quotidiano di Paolo Berlusconi, mentre Feltri viene nominato direttore editoriale. Dopo pochi mesi, però, Feltri lascia, provocando una polemica con il giornalista comasco.

Alessandro Sallusti, vita privata

Dal 2007 al 2016 Alessandro Sallusti è stato legato sentimentalmente alla politica Daniela Santanchè. Ha un figlio che fa il giornalista, Massimiliano, sposato da poco con l’avvocato Cristina Frangi.

La compagna attuale di Sallusti è Patrizia Groppelli, opinionista televisiva di Canale 5, nonché ex moglie del principe D’Asburgo. La Groppelli è stata sposata con il principe per anni, finché non ha scoperto il flirt che il marito ha avuto con Daniela Santanchè. Da quel momento ha lasciato il principe e ha voluto rinunciare al titolo nobiliare di principessa.