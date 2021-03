Alessia Marcuzzi: le parole di Maurizio Costanzo sul suo conto

Alessia Marcuzzi è uno fra i personaggi che più fa discutere da sempre. Negli ultimi giorni una lettrice della rubrica di Maurizio Costanzo sulla rivista Nuovo ha rivolto un’insinuazione nei riguardi della conduttrice romana che non è piaciuta al giornalista romano.

A proposito della showgirl la lettrice ha scritto: ”Mi sembra che sia passata nella fascia secondaria dei conduttori Mediaset”. Ha poi continuato, spiegando che le sembrava come se “facesse fatica a trovare una sorta di approdo definitivo in televisione”.

Per tutta risposta Maurizio ha scritto: “Solo perché non conduce né il GF né L’Isola non vuol dire che abbia un ruolo di secondo piano … E’ brava e farà tanta strada”.

Per il momento Alessia Marcuzzi è tutt’altro che disoccupata. La presentatrice è, infatti, impegnata nella conduzione del programma più irriverente di Mediaset, Le Iene, accanto a Nicola Savino.