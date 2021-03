Andrea Zenga e Rosalinda stanno insieme? Tutta la verità

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno ancora insieme? L’ultima coppia nata nella casa del Grande Fratello continua a far parlare di sé. Le prime insinuazioni erano già nate dentro il loft più spiato d’Italia, da parte di un’altra concorrente, Dayane Mello. A un mese dalla fine del reality sono ancora in molti a mettere in dubbio la sincerità della loro relazione.

A zittire queste voci, una volta per tutte, ci pensa Roberta Termali, mamma di Andrea ed ex moglie di Walter Zenga. Come sostiene Roberta, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. “Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”.

Insomma, a quanto pare la coppia formata da Andrea e Rosalinda ha superato alla grande il primo mese al di fuori della casa di Cinecittà!