Belen scrive a Pio e Amedeo su Instagram. Tutta la verità

Belen Rodriguez fa ancora parlare di sé. Ieri sera durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi, il duo comico Pio e Amedeo torna a parlare di Belen con Stefano De Martino.

Le battute rivolte a Stefano De Martino su Belen

L’intervento dei due comici foggiani, durante la puntata della scorsa settimana, ha sollevato un polverone tanto grande quanto inutile sui social, a causa di alcune battute rivolte a De Martino sull’ex.

Pio e Amedeo hanno stuzzicato il conduttore e ballerino napoletano, parlando di Belen, del nuovo compagno Antonino Spinalbese e del futuro bambino.

Per tutta risposta la showgirl argentina ha postato la foto di una saponetta, commentandola con una didascalia piuttosto allusiva: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”.

Inutile dire che quella frase ha scatenato subito un putiferio sui social.

Tutta la verità sul “caso saponetta”

In realtà Belen Rodriguez non si sarebbe affatto offesa per le freddure dei due comici. Come raccontato da Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Amici, la conduttrice argentina ha scritto un messaggio privato ai due in cui fa chiarezza.

Belen spiega che la frase della saponetta non era destinata a loro due. “Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”. A quanto pare tutto risolto.