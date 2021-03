Katia Ricciarelli: ecco i grandi amori della cantante

Katia Ricciarelli, ospite di Domenica In nel corso della puntata del 28 marzo 2021, è una delle più celebri cantanti liriche al mondo.

Nota per la sua vocalità meravigliosamente eterea e morbida, ha avuto, nella sua vita, diversi grandi amori. Scopriamo qualcosa di più in merito nelle prossime righe di questo articolo.

Katia Ricciarelli: la storia d’amore con Josè Carreras

Katia Ricciarelli, che ha esordito nella lirica nel lontano 1969 esordendo nell’opera lirica La Bohème, ha avuto una lunga storia con il tenore Josè Carreras. I due artisti sono rimasti legati per 13 anni a partire dal 1972.

Il quasi matrimonio con Paolo Grassi e gli anni con Pippo Baudo

Forse non tutti sanno che Katia Ricciarelli ha amato uno degli uomini più importanti del teatro italiano: il sovrintendente del Teatro alla Scala Paolo Grassi. Ecco le parole che, nel 2009, la soprano ha dedicato alla loro storia:

“Aveva una signorilità, una sensibilità che inebriavano. A poco a poco ci innamorammo. Io avevo 26 anni e lui il doppio dei miei. Ma l’età non contava. Decidemmo di sposarci. Grassi fece stampare anche le partecipazioni, con la data delle nozze, che inviò a molti dei suoi amici. Ma all’ultimo saltò tutto. Tornai a cantare con Carreras e capii che lui mi aveva stregato. Per Grassi avevo un’ammirazione infinita, per Carreras una passione infinita”

Da non dimenticare è poi il suo matrimonio con Pippo Baudo: la Ricciarelli e il celebre conduttore si sono sposati nel gennaio 1986 e si sono separati 18 anni dopo. Nel 2007, è arrivato il divorzio definitivo.