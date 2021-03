Katia Ricciarelli: età, amori, dove vive

Katia Ricciarelli, oggi ospite a Domenica In, è una delle donne simbolo della lirica italiana. Scopriamo qualcosa di più su di lei tra carriera e vita privata.

Chi è Katia Ricciarelli

Nome: Catiuscia Maria Stella

Catiuscia Maria Stella Cognome: Ricciarelli

Ricciarelli Data di nascita : 16 gennaio 1946

: 16 gennaio 1946 Luogo di nascita: Rovigo

Rovigo Profilo Instagram: non è presente su questo social

non è presente su questo social Segno zodiacale: Capricorno

Katia Ricciarelli è una celebre soprano. Ha appena compiuto 75 anni e ha alle spalle una carriera iniziata nel lontano 1969 quando, dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ha debuttato ne La Bohème.

Quando si parla del suo percorso nel mondo dello spettacolo, non si può non chiamare in causa l’esperienza in tv, iniziata nel lontano 1991 con il programma Un’Estate Italiana. Nota per la sua vocalità morbida, Katia Ricciarelli è stata anche concorrente di un reality. Nel 2006, infatti, ha partecipato a La Fattoria.

Giurata per Io Canto nel 2009, nel 2020 è stata co-conduttrice di Io e Te, programma che l’ha vista lavorare fianco a fianco con Pierluigi Diaco. Nel 2021, ha fatto parte della rosa dei concorrenti de Il Cantante Mascherato.

La Ricciarelli ha lavorato diverse volte anche al cinema. Tra i film del cui cast ha fatto parte è possibile citare La Seconda Notte di Nozze di Pupi Avati, pellicola che le è valsa la conquista del Nastro d’Argento.

Amori

Katia Ricciarelli ha avuto due grandi amori. La soprano veneta ha infatti alle spalle una lunga storia con Josè Carreras – uno dei tre tenori assieme a Pavarotti e a Domingo – e un matrimonio con Pippo Baudo.

La Ricciarelli e uno dei conduttori più amati della tv italiana sono convolati a nozze il 18 gennaio 1986. Ai tempi, lui aveva 50 anni e lei 10 di meno. Nel 2004 si sono separati e tre anni dopo hanno ufficializzato il divorzio.

Dove vive

Katia Ricciarelli vive a Roma.