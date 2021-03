Mara Maionchi: avete mai visto suo marito?

Mara Maionchi è una delle donne simbolo della tv e della musica in Italia. Produttrice discografica di successo – ha scoperto Tiziano Ferro – ed ex giudice di X Factor oltre che professoressa nello studio di Amici, è sposata da più di 40 anni con Alberto Salerno. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Alberto Salerno

Nome: Alberto

Alberto Cognome: Salerno

Salerno Data di nascita : 30 dicembre 1949

: 30 dicembre 1949 Luogo di nascita: Milano

Milano Profilo Instagram: @alberto_salerno

@alberto_salerno Segno zodiacale: Capricorno

Alberto Salerno, che ha attualmente 71 anni è ne compirà 72 a fine anno, è il marito di Mara Maionchi.

Figlio del paroliere Nicola Salerno, si è avvicinato al mondo della musica da adolescente proprio grazie all’esempio del padre. Appena maggiorenne, firma la sua prima canzone di successo, il brano Avevo un Cuore, cantato da Mino Reitano.

LEGGI ANCHE: Mara Maionchi, chi è: età, figlie, Alberto Salerno

Negli anni successivi ha militato nel gruppo musicale degli Stormy Six. Tornando alle canzoni famose che ha scritto, non si può non chiamare in causa Io Vagabondo, brano dei Nomadi che, a tantissimi anni dalla sua uscita, è ancora amato da milioni di persone. Per i Nomadi ha scritto anche altri brani, come per esempio Tutto a Posto.

Quando si parla della sua carriera, un’altra tappa importante è la firma del testo di Bella da Morire, canzone degli Homo Sapiens che ha vinto il Festival di Sanremo del 1977.

Autore del testo di Terra Promessa, con la moglie Mara Maionchi, sposata nel 1976, ha fondato la casa discografica Nisa, che ha prodotto i primi tre album di Tiziano Ferro, e la Non ho l’Età. Lui e la Maionchi hanno due figlie, Giulia e Camilla, e sono nonni di tre nipoti.