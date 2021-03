Mariastella Gelmini: avete mai visto il suo ex marito?

Mariastella Gelmini è l’attuale Ministra per le Autonomie e gli Affari Regionali. Ex Ministra della Pubblica Istruzione sotto il IV Governo Berlusconi, è ospite di Fabio Fazio nel corso della puntata del 28 marzo 2021 di Che Tempo che Fa.

Della sua vita da politica si sa tantissimo. Non tutti conoscono però i dettagli della sua vita privata, che comprende gli anni di matrimonio accanto a Giorgio Patelli, padre di sua figlia Emma. Scopriamo, nelle prossime righe, qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Giorgio Patelli

Nome: Giorgio

Giorgio Cognome: Patelli

Patelli Data di nascita: 26 ottobre 1958

26 ottobre 1958 Luogo di nascita: Bergamo

Bergamo Profilo Instagram: non è presente su questo social

non è presente su questo social Segno zodiacale: Scorpione

Giorgio Patelli, che ha attualmente 62 anni e ne compirà 63 in autunno, è l’ex marito di Mariastella Gelmini, attuale Ministra degli Affari Regionali e delle Autonomie.

Su di lui si hanno poche informazioni. Tra queste, rientra il giorno del suo matrimonio con la Gelmini, ossia il 23 gennaio 2010. La coppia, che ha messo al mondo la piccola Emma, è convolata a nozze nella meravigliosa località di Sirmione, con una cerimonia che ha visto, tra gli invitati, anche Silvio Berlusconi.

Per quanto riguarda il lavoro, ricordiamo che Giorgio Patelli è un immobiliarista e che in passato è stato socio della Tecno.Geo, nonché membro del comitato regionale per la valutazione dell’impatto ambientale a seguito della creazione di nuove cave.