Orietta Berti, chi è: età, figli, nonna

Orietta Berti, che a inizio marzo è tornata dopo tanti anni a Sanremo con il brano Quando ti Sei Innamorato, è una delle artiste simbolo della musica italiana. Ospite di Domenica In nel corso della puntata del 28 marzo 2021, ha alle spalle una lunga carriera di successi. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è Orietta Berti

Nome: Orietta

Orietta Cognome: Galimberti

Galimberti Data di nascita: 1° giugno 1943

1° giugno 1943 Luogo di nascita: Cavriago

Cavriago Profilo Instagram: @bertiorietta

@bertiorietta Segno zodiacale: Gemelli

Orietta Berti, che ha attualmente 77 anni e ne compirà a breve 78, ha iniziato a cantare giovanissima grazie al padre appassionato di lirica. Nel 1961, ha partecipato al primo concorso canoro esibendosi con il brano Il Cielo in una Stanza e classificandosi sesta.

Tra i concorrenti di quella competizione c’erano altri due grandi della canzone italiana, ossia Iva Zanicchi e Gianni Morandi.

Da allora, si è aperta per lei una carriera all’insegna dei successi. Il suo primo album risale al 1965 – si tratta del disco Orietta Berti Canta Suor Sorriso – mentre l’ultimo, del 2021, è La Mia Vita è un Film.

Quando si parla della carriera di Orietta Berti, è doveroso chiamare in causa anche la parentesi cinematografica, che l’ha vista recitare davanti alla macchina da presa di diversi registi, tra cui Mario Monicelli e Sergio Corbucci.

Figli

Dal marito Osvaldo Paterlini, sposato nel 1967 e a cui ha dedicato il brano sanremese Quando ti Sei Innamorato, Orietta Berti ha avuto i figli Omar e Otis.

Nonna

Orietta Berti è diventata nonna il 1° aprile 2019. Alle 5.50 del mattino del giorno appena citato, suo figlio Otis è diventato papà di Oliva (come da tradizione di famiglia, per la bimba è stato scelto un nome che inizia con la O). Ad annunciare il lieto evento ci ha pensato Fabio Fazio in diretta tv.