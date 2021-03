Perché le persone mettono la polvere di matita sulle chiavi?

Vediamo adesso una curiosità alquanto strana: perché alcune persone mettono della polvere di matita sulle loro chiavi?

Ogni giorno apriamo e chiudiamo centinaia di volte le nostre porte. Che siano del nostro ufficio o della nostra casa. Per non parlare di tutte le volte che apriamo e chiudiamo la porta per andare al bagno.

Proprio per questo motivo sono sempre di più le persone che, ogni giorno, mettono della polvere di matita su tutte quante le loro chiavi.

Non tutte le porte sono uguali così come le serrature. Molte porte hanno bisogno di essere tirate mentre vengono aperte, altre ancora bisogna spingerle. Alcune serrature richiedono uno sforzo extra e molte volte rimangono bloccate.

Sarebbe buona norma lubrificare di tanto in tanto le nostre chiavi e le nostre serrature ma i prezzi per un lubrificante spray è molto alto. Per questo molte persone stanno cominciando ad adottare un escamotage per far fronte a questo problema.

Ecco allora spiegato perché molti stanno cominciando a mettere la polvere di matita sulle chiavi.

Per evitare che le serrature si deteriorino nel tempo e per aprire e chiudere la serratura senza intoppi il consiglio è quello di cospargere un po’ di polvere di matita su tutte quante le nostre chiavi.

E’ una soluzione antica ma molto efficace. Per farlo bisogno in primo luogo temperare una matita. Una volta scoperta la grafite, con un taglierino andiamo a grattare la superficie pian piano Con un po’ di pazienza una polvere scenderà a terra. Mettete sotto un foglio bianco per poterla recuperare senza problemi, perché proprio questa polvere di grafite ci serve. Continuate fino a quando non avrete raccolto un mucchietto di polvere.

A quel punto immergete le vostre chiavi nella polvere da entrambi i lati. Ovviamente soltanto nella parte che si inserisce nella serratura.

A questo punto inserite la chiave nella serratura e giratela a destra e sinistra per diverse volte. Ritiratela e ripetete l’operazione di immergerla nella polvere. Fate ciò per almeno 4-5 volte.

La polvere di grafite è un ottimo lubrificante e ovviamente non unge. Avrete risolto ogni problema a costo zero. Mi raccomando ripetete l’operazione almeno ogni 1-2 mesi per avere sempre serrature lubrificate.

Ecco, dunque, perché tutti dovremmo mettere della polvere di matita sulle chiavi.