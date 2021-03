Piero Angela: sai chi è sua moglie?

Piero Angela è uno dei divulgatori scientifici più celebri e amati. Programmi come Quark e Superquark hanno fatto la storia della tv italiana, permettendoci di scoprire alcuni segreti della scienza attraverso un linguaggio estremamente chiaro.

Classe 1928, Piero Angela è legato da più di 60 anni alla stessa donna, Margherita Pastore. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Chi è la moglie di Piero Angela?

Ospite di Che Tempo che Fa nel corso della puntata del 28 marzo 2021, Piero Angela si è sposato con Margherita Pastore nel 1955. Ai tempi, la loro vita era molto diversa da oggi: forse non tutti sanno che, da giovanissimi, Piero Angela era un pianista jazz e sognava di incidere un disco.

Margherita Pastore, invece, era una ballerina della Scala. La donna ha scelto di rinunciare a questa carriera per dedicarsi alla famiglia e per seguire il marito che, proprio nei primi anni del loro matrimonio, ha iniziato a lavorare in Rai, collaborando con il Radiogiornale dell’allora appena nata televisione pubblica.

Parlando del loro primo incontro nel corso del programma di Caterina Balivo Vieni da Me, Angela ha detto che ha sentito una “scossa elettromagnetica”. Da allora è nato un grande amore che ha portato alla creazione di una meravigliosa famiglia: Piero Angela e Margherita, nonni da diversi anni, sono infatti diventati genitori di Alberto, che ha seguito le orme del padre e non ha bisogno di presentazioni, e di Christine.