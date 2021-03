Una piantina così piccola profuma tutta la casa: sai qual è?

Parliamo adesso di una pianta da interno che riesce, nonostante la sua grandezza non eccessiva a profumare tutta la nostra casa. Stiamo parlando della Gardenia Augusto.

Ecco le caratteristiche principale di questa piccola pianta profumata:

La Gardenia è un arbusto sempreverde facente parte della famiglia delle Rubiacee (la stessa del Caffè). E’ originaria delle regioni tropicali di Africa, Asia e Oceania. Esistono oltre 200 specie differenti ma la Augusta, quella classica che troviamo nei vivai dai fiori bianchi e le foglie carnose, è la più adatta da tenere dentro casa. Di piccole dimensioni riesce a profumare tutta la nostra casa. In natura esistono come abbiamo detto, diversi tipi, alcune possono raggiungere addirittura oltre 8 metri di altezza.

La sua storia:

Deve il suo nome al botanico scozzese Alexander Garden, che la scoprì nella Carolina del Sud nel XVIII secolo.

In natura si sviluppa in colline umide con clima mite, ma da qualche anno viene coltivata nei vivai per renderla adatta alla vita da appartamento. Si riconosce grazie al fogliame verde scuro, lucido e coriaceo, e dai fiori a forma di stella, che vanno dal bianco al giallo chiaro, con un profumo inebriante e soave, ritenuto da molti afrodisiaco.

Predilige le temperature non troppo basse quindi una temperatura di 20 gradi è perfetta. Il suo profumo inebriante riuscirà a rendere la vostra casa profumata e vi farà svegliare ogni mattina con il buon umore.

Come prendersene cura:

La Gardenia rappresenta, grazie al suo colore bianco dei fiori, il simbolo della spiritualità, della purezza e della libertà. Attenzione a non dare troppa acqua a questa pianta da appartamento, rischierete di far cadere i fiori e la magia del suo profumo cesserà. E’ una pianta acida quindi avrà bisogno di terriccio acido e concime acido ( lo troverete senza difficoltà in ogni vivaio ).

Abbiamo appena scoperto una pianta piccola ma tanto magica che riuscirà, nonostante la sua piccola grandezza, di riempire la vostra casa di un profumo speciale che racchiude tutta la sua essenza di magnificenza.