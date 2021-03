Vuoi dolci buonissimi? Ecco l’ingrediente misterioso

Quanti di voi si sono imbattute in ricette di dolci facilissime ma il risultato che avete ottenuto ha lasciato molo a desiderare? Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha provato a preparare un dolce. Oggi vi sveleremo un ingrediente misterioso che renderà i vostri dolci buonissimo.

L’ingrediente misterioso è:

Il latticello! Non tutti lo conoscono, ma si tratta di un ingrediente segreto davvero magico capace di rendere ogni vostro dolce buonissimo. E’ adatto soprattutto per preparare torte morbidissime, pancakes favolosi, gelati fantastici e marinature favolose.

Il potere magico del latticello consiste in rendere qualsiasi cosa che tocca, in qualcosa di migliore.

Grazie alla sua acidità, è un alleato perfetto degli agenti lievitanti, favorisce la creazione di paste più leggere e morbide. Avrete dolci morbidissimi senza aggiungere alcun grasso.

Dalla consistenza liscia e densa, ne fanno un ingrediente perfetto anche per condire insalate. Grazie sempre ai suoi enzimi, lo rende perfetto per marinare, in quanto ammorbidiscono le proteine del pollo, del pesce e di qualsiasi carne. Aggiunge un sapore distintivo ad ogni vostra pietanza.

Ma vediamo insieme cos’è in realtà il latticello?

Tradizionalmente, il latticello era il liquido che rimaneva nella zangola, dopo aver trasformato la panna in burro. Il liquido rimasto conteneva batteri che si sviluppano naturalmente nel giro di qualche ora.

Ai nostri tempi le cose sono leggermente cambiate. Il latticello è latte fermentato molto simile a yogurt. Non è più un sottoprodotto della lavorazione del burro ma viene creato appunto aggiungendo dei batteri al latte fresco e pastorizzato.

Oltre ai dolci in cosa si può usare.

È un prodotto molto versatile. Potete usarlo come condimento di insalate, zuppe fredde oppure come sostituto dello yogurt. Potete utilizzarlo per marinare carne e pesce oltre che aggiungerlo ai vostri dolci. In molte città del mondo, addirittura è la base tradizionale di molte bevande. Il latticello si abbina molto bene ad erbe fresche come basilico, prezzemolo, erba cipollina; oltre che a frutti rossi, banane, miele, patate, uvetta e avocado.

Sia se stai preparando un dolce o un piatto salato, potete farlo diventare l’ingrediente segreto di tantissime ottime preparazioni.