Caterina Balivo: il nuovo progetto “Ricomincio dal NO”

Caterina Balivo ha da pochi giorni debuttato in una veste decisamente insolita per lei, quella del podcast. Come lei stessa ha annunciato sui social, è online il primo episodio del nuovo format Ricomincio dal No in cui la conduttrice ha intervistato Bebe Vio.

In Ricomincio dal No Caterina Balivo intervista dieci persone di successo che racconteranno i giorni più difficili della loro vita e come hanno trovato la forza di rialzarsi per diventare quello che sono oggi.

Il podacast è disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio, da Spotify ad Apple Podcasts e Spreaker.