Contaminazione dei cibi: ecco cosa non devi mai fare

Una delle principali regole della sicurezza alimentare che ogni operatore professionale (ristorante, bar, ecc.) deve imparare a seguire è prestare attenzione proprio alla contaminazione. Nella cucina questo problema è abbastanza frequente e se non si ha cura di ciò che si fa, potremmo mettere in repentaglio la nostra salute.

In effetti, il cibo può facilmente diventare un mezzo per mangiare tossine o batteri. In termini tecnici, questa malattia legata al cibo è chiamata tossinfezioni alimentari.

Ma quali sono effettivamente i rischi?

I rischi possono essere di diverso tipo:

Contaminazione causata da fattori fisici o corpi estranei (frammenti, capelli, fibre, ecc.)nel cibo;

Contaminazione da fattori chimici: esempio residui di detergenti nelle stoviglie o rilascio di residui da contenitori non adatti a contenere alimenti;

Rischi da fattori biologici o funghi, batteri, muffe, virus.

Per quanto riguarda i primi due tipi di contaminazione , basta seguire alcune regole basilari, anche banali, per dare la massima attenzione nella preparazione: legare i capelli prima di iniziare a cucinare, evitare di indossare anelli e sciacquare tutti gli utensili con acqua prima dell’uso e utilizzare contenitori adeguati e certificati.

Conservare il cibo in frigorifero per mantenere una corretta igiene alimentare

Qualunque sia il tuo “stile alimentare”, sappi che il frigorifero è uno dei luoghi in cui più che mai devono essere seguite le buone regole di igiene alimentare per evitare problemi, perché è qui che si formano batteri e muffe. Prima di conservare il cibo, assicurati che quest’ultimo sia pulito. Ad esempio, pulire bene le verdure dalle foglie esterne che possono avere sporco o residui organici, pulire accuratamente il pesce e assicurarsi di proteggere la carne con carta assorbente per evitare che residui di sangue entrino nel frigorifero. È inoltre necessario capire come organizzare in modo ottimale gli scomparti in base alla temperatura media di conservazione degli alimenti freschi. La temperatura dell’intero frigorifero è diversa. A proposito, c’è una semplice regola da ricordare: minore è la temperatura, maggiore è la temperatura.

Con queste semplici accortezze riuscirai ad evitare la contaminazione dei cibi nella tua casa.