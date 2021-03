Makari 2 è in programma? Ecco quando esce

Makari è indubbiamente la serie tv del momento. Questa produzione, che ha visto il ritorno di Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, sta conquistando sia per le bellissime location, sia per la storia, che vede il protagonista mettersi in gioco non solo dal punto di vista sentimentale – tutti i fan sono in attesa di vedere come si evolverà la sua storia con Suleima, interpretata da Ester Pantano – sia per quanto riguarda l’aspetto professionale.

Come sa bene chi ha seguito le anticipazioni, stasera, nel corso dell’ultima puntata, lo vedremo misurarsi con il lavoro di addetto stampa della regista Gea.

I fan, oltre a chiedersi come andranno le cose dal punto di vista della storia, si domandano se ci sarà o meno una seconda stagione. Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo!

Makari 2 ci sarà?

Attualmente non si ha alcuna ufficialità in merito alla nuova stagione di Makari. Come nel caso di qualsiasi produzione televisiva, sono diversi gli aspetti in gioco che possono influire sul rinnovo.

In questo elenco è possibile citare senza dubbio gli ascolti – che nel corso di questa prima e non si sa se unica stagione si sono assestati su ottime cifre – ma anche la decisione di ogni membro del cast sul proprio futuro.

Chiaro è che, almeno per ora, non c’è alcuna ufficialità in merito al rinnovo o meno di una seconda stagione (anche le dichiarazioni di Claudio Gioè nel corso delle interviste non permettono di capire niente di definitivo).