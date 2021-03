Melissa Satta, chi è: età, Instagram, figlio, Matteo Rivetti

Melissa Satta, ospite di Stasera Tutto è Possibile, è una delle showgirl più famose in Italia. Scopriamo, nelle prossime righe di questo articolo, qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Melissa Satta

Nome : Melissa

: Melissa Cognome: Satta

Satta Data di nascita: 5 febbraio 1986

5 febbraio 1986 Luogo di nascita : Boston

: Boston Profilo Instagram: @melissasatta

@melissasatta Segno zodiacale: Aquario

Melissa Satta, che ha da poco compiuto 35 anni, è una delle showgirl italiane più celebri. Nata negli USA da genitori sardi che al momento del suo arrivo al mondo si trovavano oltreoceano per lavoro, negli anni dell’infanzia ha praticato il karate a livello agonistico.

Per quanto riguarda il suo esordio in tv, ricordiamo che è tutto partito con Mio Fratello è Pakistano, programma di Teo Mammucari del 2005. L’anno successivo, ha calcato il bancone di Striscia la Notizia con Thais Souza Wiggers, poi sostituita da Veridiana Malmann per via della gravidanza (nel 2008, la compagna di avventura della Satta nel tg di Antonio Ricci ha dato il benvenuto a Julia, nata dal suo amore con Mammucari).

Protagonista di diverse campagne pubblicitarie, ha lavorato anche al cinema e in tv, apparendo nel cast di due film – l’ultimo è Moda Mia, uscito nel 2016 – e due fiction.

Instagram

Melissa Satta è seguita su Instagram da oltre 4 milioni di persone. Su questo palcoscenico social condivide i post legati alle sue collaborazioni da influencer, che la vedono soprattutto testimonial di progetti legati al mondo del fitness.

Figlio

Nel 2014, Melissa Satta è diventata mamma di Maddox, frutto del suo amore, iniziato nel 2011 e finito nel 2020, con il calciatore Kevin Prince Boateng, sposato nel 2016 a Porto Cervo (prima dell’addio definitivo, la coppia si è separata consensualmente da gennaio a luglio 2019).

Matteo Rivetti

Matteo Rivetti è il nome che è stato associato a quello della Satta a seguito dell’ufficializzazione dell’addio a Boateng. A rendere ufficiale la loro frequentazione ci hanno pensato alcune foto pubblicate dal settimanale Chi. Lui è il figlio dell’ex proprietario di un importante brand sportivo.