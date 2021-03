Michelle Hunziker, chi è: età, Aurora Ramazzotti, Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker, che torna a Striscia la Notizia per la sesta volta accanto a Gerry Scotti, è una delle donne simbolo della tv italiana. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei, tra carriera e vita privata.

Chi è Michelle Hunziker

Nome: Michelle

Michelle Cognome : Hunziker

: Hunziker Data di nascita : 24 gennaio 1977

: 24 gennaio 1977 Luogo di nascita: Sorengo

Sorengo Profilo Instagram : @therealhunzigram

: @therealhunzigram Segno zodiacale: Acquario

Michelle Hunziker, che ha attualmente 44 anni, è una delle conduttrici italiane più famose. Trasferitasi in Italia nel 1994 per lavorare nella moda, è diventata famosa per la campagna degli slip Roberta, dopo la quale ha iniziato a lavorare in tv nello studio di Buona Domenica. Ai tempi, alla guida del programma c’erano Gerry Scotti – più volte suo compagno d’avventura a Striscia la Notizia – e Gabriella Carlucci.

Tra le altre tappe della sua carriera, oltre al tg satirico di Antonio Ricci, è possibile citare la conduzione di Sanremo nel 2007 e nel 2018 – la prima volta accanto a Pippo Baudo e la seconda con Claudio Baglioni e Piefrancesco Favino – Zelig, All Together Now.

Aurora Ramazzotti

Venuta al mondo il 5 dicembre 1996, Aurora Ramazzotti è la primogenita di Michelle Hunziker, nata dalla sua relazione con Eros Ramazzotti, iniziata nell’estate del 1995 dopo un primo incontro in una discoteca di Milano Marittima.

Madre e figlia nel 2018 hanno condotto assieme Vuoi Scommettere. Aurora Ramazzotti, che ha scelto fin da giovanissima di seguire la strada della tv, è attualmente un’inviata de Le Iene.

Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi, figlio del defunto Nicola, è il secondo marito di Michelle. La loro storia è stata resa nota all’inizio del 2012, con un servizio di Chi che li ha paparazzati in teneri atteggiamenti a Saint Moritz.

L’anno successivo è arrivata la loro primogenita, la piccola Sole, mentre nel 2014 si sono uniti in matrimonio a Bergamo, con Michelle incinta di Celeste, nata l’8 marzo 2015.